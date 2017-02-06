06 Февраль 2017 Выставка "Двести дней. Сталинградский эпос" в Брянске В Брянском областном художественном музейно-выставочном центре открылась уникальная передвижная выставка. Экспозиция "Двести дней. Сталинградский эпос" создана на основе фондовой коллекции Центрального музея Великой Отечественной войны и посвящена самому кровопролитному сражению Великой Отечественной войны. Экспозиция состоит из шестидесяти полотен, большинство из которых - рисунки современников тех великих событий: участников Сталинградской битвы и членов студии военных художников имени Грекова. Отдельная часть выставки - графические работы послевоенного времени. Литографии, офорты и линогравюры выполнены по воспоминаниям участков и современников Сталинградский битвы. Добавить комментарий