06 Февраль 2017 Проект "С песней по жизни" на Брянщине В Брянской области дан стар музыкальному проекту "С песней по жизни". Его главные участники - Брянский губернаторский симфонический оркестр и солист Максим Дегтярёв. В рамках проекта жители многих районов области получать возможность услышать интересные концертные программы в живом исполнении. Вместе с исполнителями возможность выйти на сцену получат лучшие музыканты и вокалисты городов и районов Брянщины. Первый концерт в рамках проекта "С песней по жизни" дан в Погарском районе. Добавить комментарий