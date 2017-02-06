Войти

06 Февраль 2017

Проект "С песней по жизни" на Брянщине

06 konkurs

В Брянской области дан стар музыкальному проекту "С песней по жизни". Его главные участники - Брянский губернаторский симфонический оркестр и солист Максим Дегтярёв. В рамках проекта жители многих районов области получать возможность услышать интересные концертные программы в живом исполнении. Вместе с исполнителями возможность выйти на сцену получат лучшие музыканты и вокалисты городов и районов Брянщины. Первый концерт в рамках проекта "С песней по жизни" дан в Погарском районе.

Добавить комментарий

В комментариях действуют общепринятые нормы морали и этики, принятые между образованными и воспитанными людьми.

Защитный код
Обновить

© Государственная телерадиокомпания "Брянск" 2001 — 2015.
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с Российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Любая републикация текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов сайта www.br-tvr.ru государственной телерадиокомпании "Брянск" возможна только с письменного разрешения руководства компании.
Адрес электронной почты редакции: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Реклама на сайте: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

All Rights Reserved © 2017

Страница сгенерирована за 0.002634 секунд