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06 Февраль 2017

В Овстуге восстановят водяную мельницу

06 melnitsa

В усадьбе-музее поэта Федора Тютчева "Овстуг" собираются восстановить водяную мельницу. Мельницу - такую, какая была в тютчевские времена - построили в Овстуге четырнадцать лет назад, к двухсотлетию поэта. Но запустить её удалось только один раз - в день юбилея. Все эти годы постройка разрушалась, но большинство механизмов по-прежнему пригодны для использования. Водяная мельница вошла в перечень объектов культурного наследия, поскольку давала представление о сельской жизни середины позапрошлого века. Инвестор готов заняться возрождением объекта. Часть необходимых для реконструкции мельницы документов уже готова. Но, многие разрешения ещё только предстоит получить. Музей Тютчева обещает содействие и помощь. Если мельница вновь заработает, Овстуг станет привлекательнее для туристов.

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