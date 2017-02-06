06 Февраль 2017 В Овстуге восстановят водяную мельницу В усадьбе-музее поэта Федора Тютчева "Овстуг" собираются восстановить водяную мельницу. Мельницу - такую, какая была в тютчевские времена - построили в Овстуге четырнадцать лет назад, к двухсотлетию поэта. Но запустить её удалось только один раз - в день юбилея. Все эти годы постройка разрушалась, но большинство механизмов по-прежнему пригодны для использования. Водяная мельница вошла в перечень объектов культурного наследия, поскольку давала представление о сельской жизни середины позапрошлого века. Инвестор готов заняться возрождением объекта. Часть необходимых для реконструкции мельницы документов уже готова. Но, многие разрешения ещё только предстоит получить. Музей Тютчева обещает содействие и помощь. Если мельница вновь заработает, Овстуг станет привлекательнее для туристов. Добавить комментарий