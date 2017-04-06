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06 Апрель 2017

Брянскую "Радугу" наградили поездкой в Минск

06 Raduga

Вокальный ансамбль"Радуга" детской хоровой школы Брянска успешно выступил на втором Международном конкурсе-фестивале "Восточная сказка" в Казани. Творческие состязания собрали весьма представительный состав участников - более полутора тысяч детей из пятидесяти российских регионов. Брянские исполнители стали обладателями дипломов лауреатов первой степени сразу в двух номинациях - эстрадный и классический вокал. Кроме того, за своё мастерство коллектив "Радуги" был награждён специальным призом фестиваля - туристической поездкой на международный певческий конкурс в Минск.

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