06 Апрель 2017 Брянскую "Радугу" наградили поездкой в Минск Вокальный ансамбль"Радуга" детской хоровой школы Брянска успешно выступил на втором Международном конкурсе-фестивале "Восточная сказка" в Казани. Творческие состязания собрали весьма представительный состав участников - более полутора тысяч детей из пятидесяти российских регионов. Брянские исполнители стали обладателями дипломов лауреатов первой степени сразу в двух номинациях - эстрадный и классический вокал. Кроме того, за своё мастерство коллектив "Радуги" был награждён специальным призом фестиваля - туристической поездкой на международный певческий конкурс в Минск. Добавить комментарий