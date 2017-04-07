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07 Апрель 2017

"Хрустальная маска" в Дятьково

07 hrustal maska

В Дятьково открылся Межрегиональный фестиваль театрального искусства самодеятельных коллективов "Хрустальная маска". В нем принимают участие более десяти народных театров из Брянской, Калужской, Курской областей. Они привезли в Дятьково спектакли разных жанров для взрослых и детей. В этом году оценивать игру самодеятельных актёров будут, в том числе, известные московские артисты Артур Сопельник и Алексей Мясников. В первый фестивальный день столичные гости не только посмотрели спектакли, но и провели мастер-класс по театральному искусству.

 

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