07 Апрель 2017 "Хрустальная маска" в Дятьково В Дятьково открылся Межрегиональный фестиваль театрального искусства самодеятельных коллективов "Хрустальная маска". В нем принимают участие более десяти народных театров из Брянской, Калужской, Курской областей. Они привезли в Дятьково спектакли разных жанров для взрослых и детей. В этом году оценивать игру самодеятельных актёров будут, в том числе, известные московские артисты Артур Сопельник и Алексей Мясников. В первый фестивальный день столичные гости не только посмотрели спектакли, но и провели мастер-класс по театральному искусству. Добавить комментарий