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10 Апрель 2017

Брянские ансамбли - лауреаты "Белорусских узоров"

10 belorusskie uzory

Два брянских ансамбля народных инструментов стали лауреатами дипломов первой степени на Международном фестивале-конкурсе "Белорусские узоры", который проходил в Минске. В столице соседнего государства собрались более шестисот юных исполнителей из многих городов России и Белоруссии. Образцовый музыкальный коллектив "Истоки" детской школы искусств имени Татьяны Николаевой был одним из лучших в номинации "Инструментальное творчество. Оркестр". Среди ансамблей русских народных инструментов, участвовавших в конкурсе, жюри отметило и брянской коллектив "Позитив".

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