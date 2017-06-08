Брянская школьница Екатерина Крыцина стала одним из победителей суперфинала Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика". На заключительный этап конкурса она попала после удачного выступления в финале, который проходил в начале мая в Крыму, в международном детском центре "Артек". Суперфинал состоялся уже в Москве, на Красной площади. Мастерство юных чтецов оценивали, в том числе, профессиональные артисты. По итогам открытого голосования наша землячка завоевала главный приз.
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