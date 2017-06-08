08 Июнь 2017 Успех брянской школьницы на конкурсе юных чтецов Брянская школьница Екатерина Крыцина стала одним из победителей суперфинала Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика". На заключительный этап конкурса она попала после удачного выступления в финале, который проходил в начале мая в Крыму, в международном детском центре "Артек". Суперфинал состоялся уже в Москве, на Красной площади. Мастерство юных чтецов оценивали, в том числе, профессиональные артисты. По итогам открытого голосования наша землячка завоевала главный приз. Добавить комментарий