09 Июнь 2017 Благотворительный спектакль "Русский крест" в Новозыбкове Сегодня в Новозыбкове пройдёт благотворительный спектакль "Русский крест". Постановка создана по одноимённой пьесе нашего земляка, уроженца Злынковского района, поэта и актёра Николая Мельникова. Известное произведение автора посвящено трудной судьбе российской деревни, её возрождению после тяжёлых испытаний. Режиссёром спектакля стала родная сестра писателя Валентина Шаронова, а роли в нём исполнят жители Новозыбкова. Спектакль неоднократно успешно ставился во многих российских театрах. Добавить комментарий