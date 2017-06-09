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09 Июнь 2017

Благотворительный спектакль "Русский крест" в Новозыбкове

09 russkij krest

Сегодня в Новозыбкове пройдёт благотворительный спектакль "Русский крест". Постановка создана по одноимённой пьесе нашего земляка, уроженца Злынковского района, поэта и актёра Николая Мельникова. Известное произведение автора посвящено трудной судьбе российской деревни, её возрождению после тяжёлых испытаний. Режиссёром спектакля стала родная сестра писателя Валентина Шаронова, а роли в нём исполнят жители Новозыбкова. Спектакль неоднократно успешно ставился во многих российских театрах.

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