13 Июнь 2017 Праздник "Под сенью брасовских аллей" в Локте В посёлке Локоть прошёл праздник, посвящённый Дому Романовых. Праздничные мероприятия по традиции проходили в бывшем имении Великого князя Михаила Романова. После проведенной реконструкции состоялось торжественное открытие святого источника Козьмы и Дамиана. Был совершён крестный ход, молебен. На площадке у фонтана Дворцового ансамбля развернулись основные мероприятия. В торжествах участвовали и члены Дворянского собрания России: ныне живущий во Франции граф Пётр Шереметев. На импровизированной сцене прошли гала-концерт финалистов и награждение участников ежегодного регионального фестиваля русского романса "Локотские дивные аллеи". Завершился праздник фейерверком. Добавить комментарий