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13 Июнь 2017

Праздник "Под сенью брасовских аллей" в Локте

13 Romanovy

В посёлке Локоть прошёл праздник, посвящённый Дому Романовых. Праздничные мероприятия по традиции проходили в бывшем имении Великого князя Михаила Романова. После проведенной реконструкции состоялось торжественное открытие святого источника Козьмы и Дамиана. Был совершён крестный ход, молебен. На площадке у фонтана Дворцового ансамбля развернулись основные мероприятия. В торжествах участвовали и члены Дворянского собрания России: ныне живущий во Франции граф Пётр Шереметев. На импровизированной сцене прошли гала-концерт финалистов и награждение участников ежегодного регионального фестиваля русского романса "Локотские дивные аллеи". Завершился праздник фейерверком.

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