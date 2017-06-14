В селе Тюнино Рогнединского района в сорок второй раз прошёл праздник поэзии, посвящённый памяти поэта и писателя Николая Ивановича Рыленкова. Он учился в Тюнинской школе, а затем преподавал в ней несколько лет. На праздник в рогнединское село приехали поэты и писатели из Брянска и Смоленска. Присутствовала на торжестве и дочь Рыленкова - Ирина Николаевна. Творческие коллективы встретили почётных гостей хлебом и солью. Был организован и конкурс сельских подворий, который прошёл на центральной площади Тюнино. Здесь же свои работы демонстрировали народные мастера. На поэтическом празднике состоялось торжественное вручение премии имени Николая Рыленкова. Её были удостоены брянский поэт Владимир Пипченко и новозыбковская поэтесса Маргарита Суздалева-Бальзарайтене. Литераторы познакомили гостей праздника со своими новыми произведениями.

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