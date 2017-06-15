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15 Июнь 2017

Премьера в Брянском театре драмы

15 teatrВ театре драмы - премьера. Постановка создана по пьесе Александра Коровкина "Тётки". Это ироничная комедия-фарс с запутанной сюжетной линией и быстрой сменой сцен. Спектакль рассказывает историю двух подруг пенсионного возраста - Розы и Гретты. У обеих есть квартиры в центре города - это обстоятельство становится причиной интереса к ним мошенников, которые всеми способами пытаются завладеть чужой недвижимостью. А пенсионерки не унывают и с лёгкостью выходят из расставленных ловушек.

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