15 Июнь 2017 Премьера в Брянском театре драмы В театре драмы - премьера. Постановка создана по пьесе Александра Коровкина "Тётки". Это ироничная комедия-фарс с запутанной сюжетной линией и быстрой сменой сцен. Спектакль рассказывает историю двух подруг пенсионного возраста - Розы и Гретты. У обеих есть квартиры в центре города - это обстоятельство становится причиной интереса к ним мошенников, которые всеми способами пытаются завладеть чужой недвижимостью. А пенсионерки не унывают и с лёгкостью выходят из расставленных ловушек. Добавить комментарий