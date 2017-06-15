Войти

15 Июнь 2017

Ремонт школы-музея в Овстуге

15 Ovstug

Расположенная в Овстуге, на территории музея-заповедника Фёдора Тютчева, школа, созданная его дочерью Марией Бирюлёвой, будет капитально отремонтирована. Средства на реставрационные работы - а это более двух миллионов рублей - выделены по федеральной целевой программе "Культура России". Здание школы было построено в середине XIX века для управляющего имением поэта. Спустя годы, по настоянию дочери Тютчева Марии Бирюлёвой, здесь разместили школу с пятигодичным сроком обучения. Она на свои средства не только привела в порядок учебное здание, но и расширила его почти вдвое. Это была самая крупная сельская школа в Брянском уезде. А шестьдесят лет назад именно здесь открылась первая экспозиция музея Фёдора Тютчева, созданная краеведом Владимиром Гамолиным. За последние годы строение вновь пришло в неприглядное состояние. Работы по его реставрации начнутся в ближайшее время.

Добавить комментарий

В комментариях действуют общепринятые нормы морали и этики, принятые между образованными и воспитанными людьми.

Защитный код
Обновить

© Государственная телерадиокомпания "Брянск" 2001 — 2015.
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с Российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Любая републикация текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов сайта www.br-tvr.ru государственной телерадиокомпании "Брянск" возможна только с письменного разрешения руководства компании.
Адрес электронной почты редакции: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Реклама на сайте: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

All Rights Reserved © 2017

Страница сгенерирована за 0.004435 секунд