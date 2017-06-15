15 Июнь 2017 Ремонт школы-музея в Овстуге Расположенная в Овстуге, на территории музея-заповедника Фёдора Тютчева, школа, созданная его дочерью Марией Бирюлёвой, будет капитально отремонтирована. Средства на реставрационные работы - а это более двух миллионов рублей - выделены по федеральной целевой программе "Культура России". Здание школы было построено в середине XIX века для управляющего имением поэта. Спустя годы, по настоянию дочери Тютчева Марии Бирюлёвой, здесь разместили школу с пятигодичным сроком обучения. Она на свои средства не только привела в порядок учебное здание, но и расширила его почти вдвое. Это была самая крупная сельская школа в Брянском уезде. А шестьдесят лет назад именно здесь открылась первая экспозиция музея Фёдора Тютчева, созданная краеведом Владимиром Гамолиным. За последние годы строение вновь пришло в неприглядное состояние. Работы по его реставрации начнутся в ближайшее время. Добавить комментарий