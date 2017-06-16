16 Июнь 2017 День памяти Леонида Добычина Завтра в Брянске пройдёт день памяти русского писателя XX века Леонида Добычина. Городу, в котором он прожил 16 лет, писатель посвятил большинство своих произведений. Леонид Добычин - автор романа "Город Эн" и сборника " Встречи с Лиз". В прошлом году родственники писателя передали в областной краеведческий музей его личные вещи. А полгода назад в Брянске на фасаде дома номер сорок девять по улице Октябрьской, где жил Леонид Добычин, в память о писателе была установлена мемориальная доска. Завтра в Ботаническом саду Брянского государственного инженерно-технологического университета, на месте разрушенного дома, где жил известный земляк, пройдёт памятное мероприятие. Оно приурочено ко дню рождения Леонида Добычина. Добавить комментарий