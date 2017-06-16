16 Июнь 2017 Культурные ценности от брянской таможни Сотрудники Брянской таможни передали в дар областному художественному музейно-выставочному центру и краеведческому музею культурные ценности. Все предметы были изъяты сотрудниками Володарского таможенного поста при незаконном их перемещении через границу. В музейные фонды была передана хорошо сохранившаяся икона конца XIX-начала XX веков, три книги, православный крест, несколько дореволюционных банкнот и облигаций. Переданные вещи признаны таможенной экспертизой культурными ценностями. Добавить комментарий