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16 Июнь 2017

Культурные ценности от брянской таможни

16 tamozhnya

Сотрудники Брянской таможни передали в дар областному художественному музейно-выставочному центру и краеведческому музею культурные ценности. Все предметы были изъяты сотрудниками Володарского таможенного поста при незаконном их перемещении через границу. В музейные фонды была передана хорошо сохранившаяся икона конца XIX-начала XX веков, три книги, православный крест, несколько дореволюционных банкнот и облигаций. Переданные вещи признаны таможенной экспертизой культурными ценностями.

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