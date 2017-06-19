19 Июнь 2017 Гастроли Государственного Академического Малого театра в Брянске Сегодня в Брянске начинаются гастроли одного из старейших театров страны - Государственного академического Малого театра. Они пройдут при поддержке Министерства культуры России. Столичный театральный коллектив приедет в область в рамках мероприятий, посвящённых двухсотлетию со дня рождения Алексея Толстого. Брянским зрителям актёры покажут постановку по водевилям Антона Чехова "Свадьба, свадьба, свадьба" и спектакль по пьесе Алексея Островского "Правда - хорошо, а счастье - лучше". В составе творческой группы театра в Брянск приедут Народные артисты России Борис Невзоров, Евгения Глушенко и другие. Гастроли Малого театра продлятся до двадцать второго июня. Добавить комментарий