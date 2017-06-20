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20 Июнь 2017

Детский хор "Импровизация" вернулся из Сочи с наградами

20 ImprovizatsiyaБрянский детский хор "Импровизация" получил "Гран-при" на Международном конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества "Морской бриз". Свои таланты и возможности в Сочи продемонстрировали более тысячи певцов более чем из ста городов России. Брянский коллектив выступал в номинации "Академический хор" в возрастной категории шесть-десять лет. Наши юные вокалисты исполнили три произведения и смогли пробиться в финал. В результате они были удостоены высшей награды фестиваля и сертификата на участие в следующем конкурсе "Морской бриз".

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