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21 Июнь 2017

Международный фестиваль фольклорных коллективов в Брянске

21 festival

Сегодня в Брянске откроется Международный фестиваль фольклорных коллективов "Ярилово слетье". Участниками праздника станут около двадцати певческих коллективов и исполнителей народной песни. В Брянск приедут гости из Молдовы, Беларуси, Украины, Китая, а также из многих российских городов. 22 июня, в День памяти и скорби, участники фестиваля проведут обряд памяти в урочище "Лесные сараи" в областном центре. В этот же день в парке-музее имени Толстого состоится большая песенно-игровая программа "Купальский хоровод". А на территории мемориального комплекса" Партизанская поляна" пройдёт масштабный концерт "Солдатский привал".

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