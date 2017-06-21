21 Июнь 2017 Международный фестиваль фольклорных коллективов в Брянске Сегодня в Брянске откроется Международный фестиваль фольклорных коллективов "Ярилово слетье". Участниками праздника станут около двадцати певческих коллективов и исполнителей народной песни. В Брянск приедут гости из Молдовы, Беларуси, Украины, Китая, а также из многих российских городов. 22 июня, в День памяти и скорби, участники фестиваля проведут обряд памяти в урочище "Лесные сараи" в областном центре. В этот же день в парке-музее имени Толстого состоится большая песенно-игровая программа "Купальский хоровод". А на территории мемориального комплекса" Партизанская поляна" пройдёт масштабный концерт "Солдатский привал". Добавить комментарий