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22 Июнь 2017

В Клинцах открывается фестиваль "Славянское единство-2017"

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На традиционный праздник соберутся тысячи гостей. В течение нескольких дней они станут участниками десятка самых разных мероприятий. Сегодня начнёт работу традиционный молодёжный лагерь "Дружба-2017", будет дан старт детскому творческому фестивалю "Родник славянской дружбы". А в приграничные районы Брянской области отправится международный песенный десант "Живи и пой, славянская душа" - в сельских Домах культуры выступят самодеятельные народные коллективы из многих российских регионов и Беларуси. Напомним, официальная церемония открытия Международного фестиваля "Славянское единство-2017" состоится 24 июня.

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