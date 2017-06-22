22 Июнь 2017 В Клинцах открывается фестиваль "Славянское единство-2017" На традиционный праздник соберутся тысячи гостей. В течение нескольких дней они станут участниками десятка самых разных мероприятий. Сегодня начнёт работу традиционный молодёжный лагерь "Дружба-2017", будет дан старт детскому творческому фестивалю "Родник славянской дружбы". А в приграничные районы Брянской области отправится международный песенный десант "Живи и пой, славянская душа" - в сельских Домах культуры выступят самодеятельные народные коллективы из многих российских регионов и Беларуси. Напомним, официальная церемония открытия Международного фестиваля "Славянское единство-2017" состоится 24 июня. Добавить комментарий