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23 Июнь 2017

Пушкинский парк в Брянске приведут в порядок

23 Pushkinskij park

Завершился конкурс проектов по реконструкции Пушкинского парка, расположенного в Бежицком районе Брянска. Жюри рассмотрело несколько эскизов, разработанных студентами одного из брянских ВУЗов и выбрало проект-победитель. В нём предусмотрены фонтаны, игровые площадки, детские городки. Предполагается реконструкция памятника Александру Пушкину и установка на парковых аллеях скульптур, созданных по мотивам сказок поэта. Изменится и ландшафт зелёной зоны. Здесь высадят новые деревья и кустарники, разобьют цветники, дорожки вымостят плиткой, поставят скамейки и обустроят парковочные места для машин. Напомним, на обустройство зон отдыха в Брянске в этом году выделено более сорока миллионов рублей. В рамках программы "Формирование современной городской среды" приведут в порядок и Семёновский сквер на Набережной.

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