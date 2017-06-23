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23 Июнь 2017

"Славянское единство - 2017" в Клинцах

23 edinstvo

Завтра в Клинцах заключительный и главный день традиционного фестиваля "Славянское единство". Запланирована весьма обширная программа. Начнётся всё с молебна в честь освящения куполов и колоколов строящегося Богоявленского Кафедрального собора. После по улицам Клинцов пройдёт большое театрализованное шествие. На площади пятидесятилетия Октября состоится митинг. И в заключении одновременно на нескольких площадках развернутся концерты. Перед гостями фестиваля выступят певец и композитор Александр Добронравов, Белорусский хореографический ансамбль "Хорошки", Воронежский русский хор имени Массалитинова, участники вокального проекта "Viva". А сегодня продолжает свою работу молодёжный лагерь трёх народов, который был открыт вчера.

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