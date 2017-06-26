26 Июнь 2017 Экспонаты Донецкого республиканского музея в Брянске В Брянске в краеведческом музее открылась выставка "Наши земляки". На ней представлены работы из фондов Донецкого республиканского музея. В экспозиции - более пятидесяти портретов уроженцев Донецкой области, которые прославили свою малую родину - это участники Великой Отечественной войны, государственные деятели, известные спортсмены, художники. Среди работ есть и портреты всемирно известных людей, таких как, композитор Сергей Прокофьев, космонавт Александр Волков, художник Архип Куинджи. Выставка проходит в рамках проекта по обмену экспозициями между Брянской и Донецкой областями. Добавить комментарий