24 Август 2017 В Брянске собралось целое "Созвездие" юных дарований В Брянске идут конкурсные прослушивания участников фестиваля юных дарований "Созвездие". Выступления солистов и творческих коллективов из Москвы, Тулы, Елецка, Брянска и других городов центрального Федерального округа проходят во дворце детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина. Ребята состязаются в двух возрастных категориях. Звездное жюри проводит отбор лучших танцоров, певцов, акробатов и артистов разговорного жанра. Народному артисту России Ренату Ибрагимову, профессору по вокалу Марине Полтевой и другим именитым педагогам предстоит отсмотреть семьдесят девять концертных номеров. По их мнению, фестиваль-конкурс "Созвездие" - это прекрасная путёвка в жизнь для любого начинающего артиста. Добавить комментарий