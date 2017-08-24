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24 Август 2017

В Брянске собралось целое "Созвездие" юных дарований

24 sozvezdieВ Брянске идут конкурсные прослушивания участников фестиваля юных дарований "Созвездие". Выступления солистов и творческих коллективов из Москвы, Тулы, Елецка, Брянска и других городов центрального Федерального округа проходят во дворце детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина. Ребята состязаются в двух возрастных категориях. Звездное жюри проводит отбор лучших танцоров, певцов, акробатов и артистов разговорного жанра. Народному артисту России Ренату Ибрагимову, профессору по вокалу Марине Полтевой и другим именитым педагогам предстоит отсмотреть семьдесят девять концертных номеров. По их мнению, фестиваль-конкурс "Созвездие" - это прекрасная путёвка в жизнь для любого начинающего артиста.

 

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