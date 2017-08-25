25 Август 2017 "Ночь кино" в Брянске В воскресенье жители Брянской области смогут принять участие во всероссийской культурно-просветительской акции "Ночь кино". Всероссийская ночь кино проводится во второй раз. В этом году она посвящена Году экологии и Дню Кино, который отмечается двадцать седьмого августа. В нашем городе площадкой для просмотра фильмов станет кинотеатр "Победа", а также Дома культуры в посёлках Стеклянная Радица, Глинищево и Отрадное. На вечерних сеансах зрители увидят отечественные ленты "Время первых", "Двадцать восемь панфиловцев", "Кухня: последняя битва", а также мультфильм "Снежная королева 3". Все кинопоказы будут бесплатными. Добавить комментарий