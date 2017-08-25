Войти

25 Август 2017

"Ночь кино" в Брянске

25 kino

В воскресенье жители Брянской области смогут принять участие во всероссийской культурно-просветительской акции "Ночь кино". Всероссийская ночь кино проводится во второй раз. В этом году она посвящена Году экологии и Дню Кино, который отмечается двадцать седьмого августа. В нашем городе площадкой для просмотра фильмов станет кинотеатр "Победа", а также Дома культуры в посёлках Стеклянная Радица, Глинищево и Отрадное. На вечерних сеансах зрители увидят отечественные ленты "Время первых", "Двадцать восемь панфиловцев", "Кухня: последняя битва", а также мультфильм "Снежная королева 3". Все кинопоказы будут бесплатными.

Добавить комментарий

В комментариях действуют общепринятые нормы морали и этики, принятые между образованными и воспитанными людьми.

Защитный код
Обновить

© Государственная телерадиокомпания "Брянск" 2001 — 2015.
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с Российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Любая републикация текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов сайта www.br-tvr.ru государственной телерадиокомпании "Брянск" возможна только с письменного разрешения руководства компании.
Адрес электронной почты редакции: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Реклама на сайте: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

All Rights Reserved © 2017

Страница сгенерирована за 0.002638 секунд