Войти

31 Август 2017

На Брянщине отмечают двухсотлетие Алексея Толстого

31 Tolstoj

Сегодня в области начинаются юбилейные торжества, посвящённые двухсотлетию со дня рождения нашего известного земляка, поэта, прозаика, драматурга Алексея Толстого. Более шестидесяти учёных из России, Германии, Японии и других стран соберутся сегодня на международную конференцию "Алексей Толстой в мировой культуре". В День знаний во всех школах области пройдёт урок, посвящённый знаменательной дате. В центре Брянска первого сентября откроются поэтические площадки, на которых почитатели таланта Алексея Толстого прочитают отрывки из его произведений. Юбилейной дате будет посвящёна и выставка работ участников международного художественного пленэра. К памятнику поэту возложат цветы, а в театре драмы пройдёт торжественный вечер "Сердце полно вдохновенья". Главные праздничные мероприятия развернутся в музее-усадьбе Алексея Толстого в селе Красный Рог. В субботу здесь состоится Всероссийский праздник поэзии, посвящённый творчеству нашего знаменитого земляка.

Добавить комментарий

В комментариях действуют общепринятые нормы морали и этики, принятые между образованными и воспитанными людьми.

Защитный код
Обновить

© Государственная телерадиокомпания "Брянск" 2001 — 2015.
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с Российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Любая републикация текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов сайта www.br-tvr.ru государственной телерадиокомпании "Брянск" возможна только с письменного разрешения руководства компании.
Адрес электронной почты редакции: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Реклама на сайте: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

All Rights Reserved © 2017

Страница сгенерирована за 0.002879 секунд