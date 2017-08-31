31 Август 2017 На Брянщине отмечают двухсотлетие Алексея Толстого Сегодня в области начинаются юбилейные торжества, посвящённые двухсотлетию со дня рождения нашего известного земляка, поэта, прозаика, драматурга Алексея Толстого. Более шестидесяти учёных из России, Германии, Японии и других стран соберутся сегодня на международную конференцию "Алексей Толстой в мировой культуре". В День знаний во всех школах области пройдёт урок, посвящённый знаменательной дате. В центре Брянска первого сентября откроются поэтические площадки, на которых почитатели таланта Алексея Толстого прочитают отрывки из его произведений. Юбилейной дате будет посвящёна и выставка работ участников международного художественного пленэра. К памятнику поэту возложат цветы, а в театре драмы пройдёт торжественный вечер "Сердце полно вдохновенья". Главные праздничные мероприятия развернутся в музее-усадьбе Алексея Толстого в селе Красный Рог. В субботу здесь состоится Всероссийский праздник поэзии, посвящённый творчеству нашего знаменитого земляка. Добавить комментарий