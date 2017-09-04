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04 Сентябрь 2017

Торжественный вечер, посвященный 200-летию Алексея Толстого

04 torzhestvennoe

А накануне в областном театре драмы состоялся в торжественный вечер, ставший одним из ключевых событий в праздновании двухсотлетия Алексея Толстого. Это был...его вечер. Его время и место. Комната любимой усадьбы с мягким светом свечей, боем часов и гусиными перьями на письменном приборе. Эпоха незаметно наполнила сцену и зал. О таланте Алексея Толстого, его стремлениях и надеждах голосами брянских актеров говорили "современники" русского поэта. Публика услышала отрывки из писем и дневников Алексея Константиновича. Гости Брянска - актеры Академического Малого театра представили фрагменты спектакля по пьесе Толстого "Царь Федор Ионаннович". Непосредственными участниками поэтического праздника стали и зрители. Стихи великого поэта они читали из зала. Кульминацией вечера стала церемония награждения людей, посвятивших свою жизнь изучению творчества Алексея Толстого. В завершении праздника публике был преподнесен настоящий музыкальный подарок. В исполнении брянского губернаторского симфонического оркестра и городского академического хора зрители впервые услышали лирико-философской кантату Сергея Танеева по одному из самых масштабных произведений Алексея Толстого - "Иоанн Дамаскин" .

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