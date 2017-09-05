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05 Сентябрь 2017

В Брянске завершаются юбилейные торжества в честь Алексея Толстого

05 Tolstoj

Сегодня завершаются юбилейные торжества,посвященные двухсотлетию со дня рождения писателя, поэта, драматурга Алексея Толстого. Именно в этот день, 5 сентября, родился наш знаменитый земляк, литературное наследие которого является составной частью мировой культуры. Начался "толстовский" день с Всероссийской межвузовской научно-практической конференции, которая проходит в Брянском государственном университете. С утра в Брянске, в парке, носящем имя писателя, дан старт большому поэтическому марафон. У открытого микрофона все желающие могут прочитать любимые стихи классика. А завтра юбилею Толстого будет посвящена концертная программа с участием Государственного русского народного ансамбля "Россия".

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