06 Сентябрь 2017 В Брянске установлен памятный знак меценатам В Брянске в Семёновском сквере установили памятный знак знаменитым меценатам - братьям Могилевцевым. Место для него выбрали не случайно, сквер получил свое имя в честь одного из братьев - Семена Могилевцева. Как известно, купцы-лесопромышленники Павел и Семён Могилевцевы на собственные деньги построили и подарили городу в конце XIX - начале XX века семь образовательных учреждений, две больницы, Спасо-Гробовскую церковь. Кроме того, провели первый водопровод и электроосвещение. Памятный знак благотворителям сделан из гранита по проекту известного архитектора Александра Панченко. Добавить комментарий