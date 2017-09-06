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06 Сентябрь 2017

В Брянске установлен памятный знак меценатам

06 pamyatnik metsenatam

В Брянске в Семёновском сквере установили памятный знак знаменитым меценатам - братьям Могилевцевым. Место для него выбрали не случайно, сквер получил свое имя в честь одного из братьев - Семена Могилевцева. Как известно, купцы-лесопромышленники Павел и Семён Могилевцевы на собственные деньги построили и подарили городу в конце  XIX - начале XX века семь образовательных учреждений, две больницы, Спасо-Гробовскую церковь. Кроме того, провели первый водопровод и электроосвещение. Памятный знак благотворителям сделан из гранита по проекту известного архитектора Александра Панченко.

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