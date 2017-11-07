07 Ноябрь 2017 Брянский оркестр "Истоки" вернулся из Кореи Образцовый оркестр народных инструментов "Истоки" школы искусств имени Татьяны Николаевой представлял Брянщину на Международном музыкальном фестивале. Приглашение принять участие в творческом конкурсе брянские артисты получили от президента общества сохранения национальной культуры принимающей стороны. Корейской публике брянские исполнители представили композиции по произведениям отечественных и зарубежных композиторов, русские народные песни, попурри на тему песен о Великой Отечественной войне. Одним из самых значимых стало совместное выступление брянского и корейского музыкальных коллективов на корейских национальных инструментах. Добавить комментарий