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07 Ноябрь 2017

Брянский оркестр "Истоки" вернулся из Кореи

07 Istoki

Образцовый оркестр народных инструментов "Истоки" школы искусств имени Татьяны Николаевой представлял Брянщину на Международном музыкальном фестивале. Приглашение принять участие в творческом конкурсе брянские артисты получили от президента общества сохранения национальной культуры принимающей стороны. Корейской публике брянские исполнители представили композиции по произведениям отечественных и зарубежных композиторов, русские народные песни, попурри на тему песен о Великой Отечественной войне. Одним из самых значимых стало совместное выступление брянского и корейского музыкальных коллективов на корейских национальных инструментах.

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