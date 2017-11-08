Увидеть экспозицию можно в краеведческом музее. Она посвящена столетию образования советской милиции, которое будет отмечаться 10 ноября. Выставка рассказывает об истории брянской милиции. В качестве экспонатов- форменная одежда, радары, награды и даже оружие сотрудников органов внутренних дел. На выставке представлены также документы разных периодов времени, рассказывающие о героических буднях работников милиции. Среди экспонатов и вещи, изъятые у правонарушителей при проведении спецопераций.

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