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08 Ноябрь 2017

В Брянске открыта выставка "Наша служба и опасна и трудна"

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Увидеть экспозицию можно в краеведческом музее. Она посвящена столетию образования советской милиции, которое будет отмечаться 10 ноября. Выставка рассказывает об истории брянской милиции. В качестве экспонатов- форменная одежда, радары, награды и даже оружие сотрудников органов внутренних дел. На выставке представлены также документы разных периодов времени, рассказывающие о героических буднях работников милиции. Среди экспонатов и вещи, изъятые у правонарушителей при проведении спецопераций.

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