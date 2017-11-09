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09 Ноябрь 2017

Брянцы - лауреаты фестиваля "Самоцветы России"

09 festival

Со званием лауреатов вернулись с проходившего в Иваново конкурса-фестиваля детского творчества "Самоцветы России" юные таланты из Брянска. Наш регион представляли учащиеся народного отделения детской школы искусств номер пять. По результатам конкурса ансамбли русских народных инструментов "Наигрыши" и "Свенские наигрыши" в своих возрастных категориях получили звания лауреатов первой степени. Кроме того, в числе лучших исполнителей жюри назвало ещё пятерых воспитанников школы.

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