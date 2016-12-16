16 Декабрь 2016 В Дубровке бесплатные учебники получают через суд Около двух тысяч восьмисот бесплатных учебников недополучили в этом году школьники двух крупных школ Дубровского района. Это стало известно после проверки образовательных учреждений прокуратурой. Она завершилась судебными исками, после которых суд вынес решение пополнить школьные библиотеки недостающими книгами. Самую большую нехватку учебников прокуроры обнаружили в Сещинской средней школе. В библиотеке не хватает более полутора тысяч книг. Соответственно, в начале этого учебного года не все ребята получили положенные по закону школьные учебники бесплатно. Добавить комментарий