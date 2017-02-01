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01 Февраль 2017

Федеральные средства на новые школы на Брянщине

01 sredstva na shkoly

Брянской области на создание новых ученических мест в школах из федерального бюджета выделено более пятисот девяноста трёх миллионов рублей  На эти деньги в регионе планируется построить новые школы - в посёлке Свень, Стародубе и Брянске. Это позволит дополнительно создать около трёх тысяч новых ученических мест и тем самым ликвидировать в общеобразовательных учреждениях вторую учебную смену. Напомним, в прошлом году в области были построены и введены в эксплуатацию две пристройки: к школе номер два в посёлке Клетня и к лицею номер двадцать семь в Брянске. Финансовые средства из федеральной казны на создание новых школьных мест наряду с Брянской областью получили также пятьдесят шесть других регионов страны.

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