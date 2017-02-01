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01 Февраль 2017

Дистанционное обучение на Брянщине

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В Брянской области среднее общее образование дистанционно получают сто семьдесят пять школьников. При этом число желающих учиться удалённо растёт ежегодно. Это и дети с ограниченными возможностями здоровья и обычные школьники, и студенты ВУЗов. Дистанционное образование не может полностью заменить традиционное. Но как дополнительное оно современному миру просто необходимо. Обучение на расстоянии экономит время, даёт возможность выбрать для изучения практически любую дисциплину, любого преподавателя из любого города. Но пока этому способу обучения на Брянщине уделяется не так много внимания, чтобы оно получило широкое распространение.

 

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