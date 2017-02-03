03 Февраль 2017 Как сдать ЕГЭ на сто баллов В Брянске прошла встреча старшеклассников с выпускниками прошлых лет, получившими на итоговом экзамене максимально возможную оценку. За два прошлых года сто двенадцать выпускников школ области сдали итоговую аттестацию на сто баллов. На встрече отличники рассказали, как готовились к государственному экзамену, дали нынешним выпускникам полезные советы. Нынешние одиннадцатиклассники задали выпускникам прошлых лет много вопросов об особенностях экзаменационной кампании и выбору будущего высшего учебного заведения. Планируется, что таки встречи станут ежегодными. Добавить комментарий