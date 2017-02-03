Сегодня в Брянске во Дворце детского и юношеского творчества имени Гагарина прошли торжества в честь девяностолетия со дня образования регионального отделения ДОСААФ России. В Брянской области почти каждый второй призывник, прежде, чем идти в армию, обучается в школах ДОСААФ - здесь готовят к военной службе, развивают авиационные и военно-прикладные виды спорта, помогают овладеть военно-учетными специальностями. В учебных центрах ДОСААФ молодёжь сдаёт нормы ГТО. В этом году в брянской региональной организации начнётся подготовка стрелков-парашютистов для воздушно-десантных войск.

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