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07 Февраль 2017

"День сдачи ЕГЭ родителями" в Брянской области

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Сегодня Брянская область принимает участие во Всероссийской акции "День сдачи ЕГЭ родителями". Она проходит в нашей стране впервые. В Брянске итоговый экзамен по русскому языку мамы и папы старшеклассников сдают в городском лицее №1. Главная цель акции - детальное знакомство родителей с процессом организации итоговой аттестации. Взрослые отдали мобильные телефоны, прошли через металлодетектор и сели за парты, как обычные школьники. ЕГЭ  писали больше пятидесяти родителей. Меньше, чем за час они должны были выполнить несколько типовых заданий по русскому языку. Конверты с заданиями вскрыли, как и на настоящем экзамене, - прямо перед его началом. Проверят работы сегодня же, но, оценивать их в баллах не станут. Родители получат "зачёт" или "не зачёт".

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