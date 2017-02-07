07 Февраль 2017 В лаборатории Брянского технического университета разрабатывают материалы нового поколения В Брянском государственном техническом университете открылась научная лаборатория по развитию технологий повышения прочности металлов. Научный проект, аналогов которому нет в мире, реализован при поддержке российского Фонда перспективных исследований и Министерства образования и науки. Современным механизмам, работающим при больших нагрузках, при сверхвысоких или сверхнизких температурах, нужна большая прочность. Обеспечить требуемую надежность и ресурс должны материалы нового поколения. Технологии их создания в России и разрабатывают в научно-производственной лаборатории Брянского технического университета. Она оснащена новейшим оборудованием, с помощью которого можно в десятки раз повысить износостойкость деталей. Новые технологии повышения прочности металлов востребованы в космической, авиационной промышленности, машино- и приборостроении. В перспективе новый метод будет применяться для создания металлических изделий на основе различных марок стали, сплавов алюминия и титана с улучшенными свойствами. Добавить комментарий