06 Апрель 2017 Всероссийская акция "100 баллов для победы" в Брянске Брянская область принимает участие во Всероссийской акции "100 баллов для победы". В этом году она посвящена Году экологии. В рамках акции во всех муниципальных образованиях пройдут встречи нынешних учеников одиннадцатых классов с выпускниками прошлого года, набравшими на итоговых экзаменах, прежде всего по естественным наукам, сто баллов. Те, кому ещё только предстоит пройти итоговое испытание, узнают, как подготовиться и не растеряться на ЕГЭ. Напомним, в прошлом году в регионе сто баллов по разным предметам получили пятьдесят девять выпускников школ. Всероссийская акция проходит в третий раз. В 2015 она была посвящена семидесятилетию Великой Победы, а в прошлом году - пятидесятипятилетию первого полёта человека в космос. Добавить комментарий