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10 Апрель 2017

"Тотальный диктант" в Брянске

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Брянск в шестой раз принял участие во всемирной образовательной акции по популяризации грамотности "Тотальный диктант". В этом году её поддержали около трёхсот брянцев. Диктант писали на пяти площадках - три из них располагались в одном из университетов Брянска и две в областной библиотеке. Автором текста на этот раз стал русский писатель, сценарист, историк Леонид Юзефович. Каждая часть диктанта - это небольшие рассказы о городах, которые литератор считает родными - Перми, Улан-Удэ и Санкт-Петербурге. Итоги тотального диктанта станут известны в конце апреля. В прошлом году справились с экзаменом на "отлично" два брянских участника. 

 

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