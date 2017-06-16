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16 Июнь 2017

У школьников началась летняя трудовая четверть

16 trud chetvertЛетом в области для школьников будет организовано почти две тысячи рабочих мест. Они будут работать в сельском хозяйстве, на предприятиях, в библиотеках, в своих учебных заведениях. Затраты работодателей на заработную плату учащимся частично покроет областной бюджет. На эти цели в этом году из региональной казны выделено свыше десяти миллионов рублей. Плюс к основной зарплате каждый школьник получит от службы занятости 900 рублей. Закончится летняя трудовая четверть у школьников в конце августа.

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