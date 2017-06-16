16 Июнь 2017 У школьников началась летняя трудовая четверть Летом в области для школьников будет организовано почти две тысячи рабочих мест. Они будут работать в сельском хозяйстве, на предприятиях, в библиотеках, в своих учебных заведениях. Затраты работодателей на заработную плату учащимся частично покроет областной бюджет. На эти цели в этом году из региональной казны выделено свыше десяти миллионов рублей. Плюс к основной зарплате каждый школьник получит от службы занятости 900 рублей. Закончится летняя трудовая четверть у школьников в конце августа. Добавить комментарий