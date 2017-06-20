В регионе завершился основной этап выпускной экзаменационной кампании. Напомним, участие в нём приняли более пяти с половиной тысяч человек - выпускники школ этого года, прошлых лет, студенты колледжей и техникумов. Как обычно, обязательными для сдачи были два экзамена - по русскому языку и математике - базовой или профильной. По математике итоги уже известны, а вот по русскому языку их объявят позднее. У тех, кто не справился с обязательными ЕГЭ, будет возможность пересдать их в установленные дни. Количество попыток изменить результаты ограничено. Первые пересдачи экзаменов состоятся уже сегодня.

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