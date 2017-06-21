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21 Июнь 2017

Брянские школьники - участники проекта "Одарённые дети"

21 odarennye deti

Брянские школьники стали участниками федерального интернет-проекта "Одарённые дети", который реализуется при поддержке Президента России и выдающихся людей страны. Более 10 тысяч талантливых детей из многих российских регионов участвовали в интеллектуальных конкурсах по разным гуманитарным направлениям, общались с интересными людьми, выбирая таким образом будущую профессию. Нашу область на последнем этапе представляли одиннадцать школьников из Стародубского, Жирятинского, Навлинского и других районов. Юные брянцы боролись за победу в трёх номинациях - "Любимая детская песня", "Региональный бренд" и " Спортивная история успеха". Сегодня на три дня в Москве открывается Летняя школа "Патриум". В её работе примут участие победители проекта "Одарённые дети".

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