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26 Июнь 2017

В Брянской области со школой простились свыше пяти тысяч выпускников

26 litseisty В концертном зале "Дружба" в Брянске прошёл выпускной городского лицея №1 имени Пушкина. В этом году среди двухсот пяти выпускников лицея - семьдесят медалистов. Все они не раз отстаивали честь лицея на областных и всероссийских олимпиадах, конкурсах, проявили себя как авторы различных проектов. Каждый из них - на протяжении всех лет обучения - незаменимый помощник учителям в общественной жизни. Пятьдесят три лицеиста получили золотой знак отличия "Готов к труду и обороне". И на данный момент уже двенадцать выпускников лицея получили сто баллов по различным предметам на едином госэкзамене. В минувшие выходные выпускные вечера прошли в большинстве школ, гимназий и лицеев региона. А завтра в Брянске на площади Ленина состоится традиционное чествование медалистов.

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