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27 Июнь 2017

В Брянской области подвели предварительные итоги единого госэкзамена

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В этом году экзамены сдавали свыше пяти тысяч выпускников. Как всегда самым массовым предметом стал русский язык. Сорок семь человек сдали его на сто баллов. Так же наивысшие результаты у двух выпускников - по биологии, у девяти - по литературе и у восьми - по обществознанию. А вот с математикой у брянских школьников не все ладно. По базовой математике сто баллов не набрал никто, так же как и по математике профильной. И 28 июня те, кто вовсе не смог сдать математику с первого раза придет на пересдачу. По русскому языку она назначена на 29 июня. Всего неуды получили сто тридцать пять выпускников. Три человека не смогли сдать оба обязательных предмета. Для них назначены также две даты переэкзаменовки - 5 и 8 сентября.

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