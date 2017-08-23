23 Август 2017 Изобретатель из Клинцов Выпускник Медвёдовской сельской школы Клинцовского района Бородуля стал победителем восьмой всероссийской олимпиады по технологии среди школьников. В номинации "Использование лазерных технологий" он представил музыкальную монопанель, которая может пригодиться для кабинетов психологической разгрузки в детских садах, школах, санаториях. Он сконструировал ее из подручных материалов. У Евгения, ныне студента одного из Брянских вузов, есть и другие изобретения, к примеру, деревянный мотоцикл-качалка, начиненный электроникой. Несколько таких необычных игрушек, сделанных собственными руками, Евгений Бородуля подарил местному детскому саду. Добавить комментарий