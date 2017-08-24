Войти

24 Август 2017

В Брянске лучший детский лагерь получит грант

24 lagerВ детских загородных оздоровительных лагерях области заканчиваются летние смены. В этом году в них отдохнули около тридцати пяти тысяч ребят. По итогам летнего сезона будет назван лучший загородный оздоровительный лагерь. В качестве поощрения впервые учреждению-победителю вручат денежный грант на развитие. Кто будет его обладателем, станет известно в сентябре. Также этим летом было открыто около пятисот пришкольных лагерей. Их посещали во время каникул почти двадцать восемь тысяч учащихся. Напомним, в этом году из областного бюджета на летнюю оздоровительную кампанию было выделено больше двухсот сорока миллионов рублей.

Добавить комментарий

В комментариях действуют общепринятые нормы морали и этики, принятые между образованными и воспитанными людьми.

Защитный код
Обновить

© Государственная телерадиокомпания "Брянск" 2001 — 2015.
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с Российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Любая републикация текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов сайта www.br-tvr.ru государственной телерадиокомпании "Брянск" возможна только с письменного разрешения руководства компании.
Адрес электронной почты редакции: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Реклама на сайте: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

All Rights Reserved © 2017

Страница сгенерирована за 0.002656 секунд