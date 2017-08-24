24 Август 2017 В Брянске лучший детский лагерь получит грант В детских загородных оздоровительных лагерях области заканчиваются летние смены. В этом году в них отдохнули около тридцати пяти тысяч ребят. По итогам летнего сезона будет назван лучший загородный оздоровительный лагерь. В качестве поощрения впервые учреждению-победителю вручат денежный грант на развитие. Кто будет его обладателем, станет известно в сентябре. Также этим летом было открыто около пятисот пришкольных лагерей. Их посещали во время каникул почти двадцать восемь тысяч учащихся. Напомним, в этом году из областного бюджета на летнюю оздоровительную кампанию было выделено больше двухсот сорока миллионов рублей. Добавить комментарий