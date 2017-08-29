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29 Август 2017

В брянском посёлке Свень будет новая школа

29 shkola Sven

Три барака - в таких неприспособленных помещениях много лет располагалась здешняя школа: ни спортивного зала, ни столовой, ни санузлов. В мае этого года в посёлке началось строительство нового двухэтажного здания - средства на эти цели получены по федеральной программе " Новая школа". Учебное заведение рассчитано на сто шестьдесят ученических мест, кроме классных комнат в нём предусмотрены актовый и спортивный залы, кабинеты для кружков, лаборатории, и даже помещения для отдыха младшеклассников. Сдать школу в эксплуатацию намечено к декабрю этого года. Пока идёт строительство учащихся из Свени будут доставлять на уроки в школы соседних посёлков.

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