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30 Август 2017

В Брянске обустраивают пришкольные территории

30 sportploshadka

В Брянске на территории школы № 45 закончен ремонт баскетбольной и волейбольной спортивных площадок. Здесь уложили асфальт, отремонтировали беговую дорожку, обустроили возле школьного здания тротуар. Ремонт спортивной площадки был проведен повторно. Первый раз подрядчик выполнил работы не качественно, на что было обращено внимание в ходе проверки готовности учебного заведения к 1 сентября. Строителей обязали устранить брак, что они и сделали. На выполненные работы предусмотрен гарантийный срок. В случае выявления новых дефектов все расходы вновь лягут на подрядную организацию. Всего в этом году в Брянске обустроят двадцать шесть территорий, прилегающих к школам и детским садам. На эти цели выделено сорок миллионов рублей.

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