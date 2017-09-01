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01 Сентябрь 2017

День знаний на Брянщине

01 Den znanijТоржественные линейки прошли с утра в каждом образовательном учреждении области. В этом году свои двери распахнули более четырёхсот пятидесяти школ, за парты сели около ста двадцати тысяч учеников. Первый раз в первый класс отправились почти четырнадцать тысяч первоклассников. Двойной праздник - День знаний и новоселье у школьников поселка Путевка. Здесь сегодня торжественно открыли пристройку к Снежской гимназии на пятьсот мест. Долгожданное событие первого сентября и в Стародубе. В райцентре пятьсот учащихся пришли на занятия в новую школу. И сегодня же Брянская область принимает участие во Всероссийском открытом уроке "Россия, устремлённая в будущее". В нашем регионе он состоится в семи школах. А во Дворце имени Гагарина такой урок проведет лётчик- космонавт Герой Советского союза Виктор Афанасьев.

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