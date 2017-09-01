01 Сентябрь 2017 Всероссийский открытый урок в Брянске Сегодня образовательные учреждения области присоединились к Всероссийской акции "Россия, устремленная в будущее". В её рамках известные на малой Родине и за её пределами люди пришли в свои школы и провели открытые уроки для детей, на которых поделились жизненным опытом и знаниями. Перед учениками школ Брянской области выступили ветераны войны и труда, представители общественных организаций, заслуженные работники образования и культуры, Герои России и Советского Союза. Так в областном дворце детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина открытый урок провел летчик-космонавт, Герой Советского Союза Виктор Афанасьев. Добавить комментарий